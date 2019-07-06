صحيفة: بي إن سبورتس القطرية تتلقى ضربة موجعة جديدة في أمريكا

تلقت قنوات بي إن سبورتس القطرية، ضربة موجعة، بعدما خسرت مجدداً شكوى رفعتها ضد شركة "كومكاست" الأمريكية، أكبر مزودي خدمة القنوات المدفوعة في أمريكا.

ووفقاً لصحيفة الرياض السعودية، الجمعة، "يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "آي تي أند تي" الأمريكية، إيقاف بث قنوات بي إن سبورتس القطرية، ما يعني عدم بثها إطلاقاً على "دايركت تي في" و "يو فيرس"، نظير رفعها أسعار الاشتراك في حلقة جديدة من سلسلة تجاوزات القنوات القطرية مؤخراً، وذلك في سبتمبر (آيلول) 2018، وقبلها تم إيقاف القناة من قبل "كومكاست" و"فيريزون فيوس" الأمريكتين".

ورفضت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية شكوى القناة القطرية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، قبل أن ترفض مجدداً الشكوى الثانية لقنوات "بي إن سبورتس" ضد شركة "كومكاست"، الثلاثاء الماضي.

وحسب التقارير الأخبارية، زعمت "القطرية" أن "كومكاست" قامت بالتمييز في الاختيار والأحكام على شروط النقل للقناة "بي إن سبورتس" الناطقة بالإسبانية.

Advertisements

وأصدرت رئيسة الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية ميشيل كاري حكمها، قائلة: "عند مراجعة الشكوى الثانية، وجدنا أن بي إن سبورتس فشلت في رفع دعوى ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بالتمييز في القناة الناطقة بالإسبانية، لأننا استنتجنا أن بي إن سبورتس الناطقة بالإسبانية ويونيفرسو (شبكة القنوات المدفوعة الإسبانية) التابعة لـ"كومكاست"، ليستا "في نفس الوضع".

وأكدت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية أيضاً أن مجموعة القنوات القطرية لا يمكنها إقامة دعوى ظاهرة، بشأن التمييز على قناة "بي إن سبورتس" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأكدت شركة "كومكاست" أن عملية التفاوض التي قامت بها مجموعة القنوات القطرية في مارس (آذار) 2018 "لم تكن بحسن نية"، وذكرت أن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية رفضت الشكوى الأولى والثانية لـ"بي إن"، إذ كان يعود سبب الرفض في الشكوى الأولى إلى طلب الهيئة معلومات إضافية، غير أن سبب رفض الشكوى الثانية يعود إلى عدم وجود أي انتهاك لشروط.