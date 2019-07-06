فاينانشال تايمز: إحباط في مسقط رأس الرئيس الايراني حسن روحاني

نشرت صحيفة فاينانشال ​تايمز​ البريطانية، تقريرا من مسقط رأس الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرقي العاصمة ​طهران​، الى ان التأييد لروحاني في مسقط رأسه يشهد تراجعا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكشفت كلثوم، للصحيفة البريطانية، وهي أرملة في الأربعين وأم لطفلين، انه "تمر علينا ليال دون أن يوجد لدينا حتى كسرة خبز" وهي تعمل من الرابعة صباحا حتى الثانية ظهرا كل يوم للحصول على راتب يومي يقل عن خمسة دولارات" وذكرت صديقتها مهري، وهي في الرابعة والعشرين وأم لطفلين، "ان التصويت لروحاني لم تكن له أي مزايا فلم أشتر دجاجة منذ سبعة أو ثمانية أشهر".