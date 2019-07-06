ترامب: حملات ترحيل المهاجرين تبدأ "قريبا جدا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح أن "حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريبا جدا" وذلك في الوقت الذي تعهد فيه مدافعون أميركيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون "مستعدة" عندما يأتي ضباط الهجرة.
وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020، مضيفا: "ستبدأ قريبا جدا، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنين".
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