ترامب: حملات ترحيل المهاجرين تبدأ "قريبا جدا"

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح أن "حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريبا جدا" وذلك في الوقت الذي تعهد فيه مدافعون أميركيون عن ​المهاجرين​ بأن مجتمعاتهم ستكون "مستعدة" عندما يأتي ضباط ​الهجرة​.

وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020، مضيفا: "ستبدأ قريبا جدا، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنين".