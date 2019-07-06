وكالة الانباء القطرية: أمير قطر يلتقي ترامب بواشنطن في 9 تموز

أفادت وكالة الانباء القطرية أن "أمير قطرتميم بن حمد آل ثاني سيلتقي الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في ​واشنطن​ في 9 تموز لتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

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