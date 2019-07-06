قوى الامن: توقيف 3 اشقاء يروجون المخدرات في سد البوشرية

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة انه توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ عن قيام 3 اشقاء -بالتعاون مع بعضهم البعض-بترويج المخدرات في محلة ​سد البوشرية​ لحوالي 250 زبوناً، وذلك عبر استخدام 3 سيارات و3 دراجات آلية.

وذكرت انه بناء عليه، كلفت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمراقبة مكان اقامتهم، وبتاريخ 25/6/2019 تمكنت من توقيفهم بعد مداهمة منزلهم الكائن في المحلة المذكورة، وهم كل من: أ. س. (مواليد عام 1982، لبناني)، ج. س. (مواليد عام 1985، لبناني)، س. س. (مواليد عام 1986، لبناني)، وجرى ضبط كمية من المخدرات المعدة للترويج من مادتي ​حشيشة الكيف​ و​الكوكايين​، إضافة الى كمية كبيرة من الاكياس الفارغة التي تستعمل لتوضيب المخدرات ومبلغ مالي، فضلاً عن ضبط السيارات والدراجات الآلية التي تستخدم من قبلهم في ترويج المخدرات.

اضاف البيان انه "بالتحقيق معهم، اعترف الاول والثاني بترويج المخدرات، فيما اعترف الثالث بانه كان على علم باستخدام سيارته في عمليات الترويج. واجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا القضاء المختص، بناء على اشارته".