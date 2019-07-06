علوش: نحن نعيش "كلام حرب اهلية" وسياسة اللعب على حافة الهاوية

اشار عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​ الى ان المنطق المستخدم اليوم اسوأ من المنطق المستخدم ايام الحرب الاهلية، والمنطق الطائفي الرسمي لم يكن موجودا بل منطق طائفي شعبي، واليوم المنطق الطائفي اليوم موجود عند القادة في الدولة، واليوم يرفع شعار "تحالف الاقوياء في الدولة"، وهذا كلام ما قبل الدولة ونحن نعيش "كلام حرب اهلية" و​سياسة​ اللعب على حافة الهاوية، وهذا جزء من سياسة وزير الخارجية ​جبران باسيل​.

واكد علوش في حديث تلفزيوني، ان اي فريق من الافرقاء لا يحتمل تداعيات فرط الحكومة، والوضع اليوم يختلف عن تداعيات العام 2011 لا سيما في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب وفي ظل التوازن القائم. ورأى ان الوزير باسيل قام بمسرحية تأجيل ​جلسة الحكومة​، ورأى ان هذا تصرف شعبوي تجاه جمهوره، واعتبر ان احراج رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لاخراجه هو ك​إطلاق النار​ على الراس في هذه الفترة"، واوضح ان الحريري على الارجح لا يوافق على احالة ملف قبرشمون على المجس العدلي.

واعتبر ان لبنان في ازمة وجودية بسبب الاقتصاد والسياسة والامن، ونحن في وضع جديد بالمنطقة بالمقابل هناك من يتلهى برفع شعارات استعادة الحقوق وعناوين فارغة.