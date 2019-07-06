مصادر النشرة: عبيد لم يتلقّ أي دعوة للمشاركة في استقبال باسيل بطرابلس

أوضحت مصادر مقرّبة من النائب ​جان عبيد​، عبر "النشرة"، أن "عبيد لم يتلقّ أي دعوة للمشاركة في استقبال رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ خلال زيارته المرتقبة إلى ​طرابلس​"، لافتة إلى أن "عبيد ليس ضد زيارة أي لبناني لأي منطقة لبنانية".

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