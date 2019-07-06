حوري: الحريري لم يكن على علم مسبق بما حصل بالخارجية او بتعطيل جلسة الحكومة

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عمار حوري​ في حديث اذاعي الى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يتصرف كرجل دولة ويجهد في اتجاه تحقيق العناوين العريضة كسيدر وغيرها ولكن المطلوب من الجميع التوقف عن وضع الالغام وتوتير الاجواء"، معتبرا أن "الوضع الاقليمي والدولي ليس ممتازاً "لننظّر" في الداخل بل على العكس الوضع دقيق ويحتاج الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية و المناطقية الضيقة".

وأشار الى أن "الحريري لم يكن على علم مسبق بإجتماع وزراء تكتل لبنان القوي في ​وزارة الخارجية​ قبل ​جلسة الحكومة​ هذا الاسبوع"، معتبرا أن "تأخير مجموعة من الوزراء عن الحضور الى الجلسة هو غير لائق والحريري لم يكن على علم مسبق بما كان يحصل يومها".

وعن حادثة ​قبرشمون​، شدد على أن "تأجيل الجلسة جاء لمحاولة تهدئة الاجواب، ومن حق أي فريق أن يطالب باحالة القضية الى ​المجلس العدلي​ ولكن يجب أن تكون مبنية على أسس ثابتة"، لافتاً الى أن "هناك نقاش في هذا الموضوع ويحتاج الى معطيات أخرى من أجل اتخاذ القرار في الحكومة والبعض يقول في حال احيلت قضية قبرشمون الى المجلس العدلي فلماذا لا تحال حادثة ​الشويفات​ على المجلس العدلي أيضاً؟".