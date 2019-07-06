ماهر حمود يكرّم عددا من المسؤولين الامنيين في مدينة صيدا ومنطقتها

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء لمقاومة ​الشيخ ماهر حمود​، كرّم عددا من المسؤولين الامنيين في كافة ​الاجهزة الامنية​ العاملة في مدينة صيدا ومنطقتها، وذلك بحضور مسؤول اللجنة الامنية في حزب الله الحاج ​وفيق صفا​، مسؤول اللجنة الامنية في الجنوب الحاج حسين العبدالله، مسؤول اللجنة الامنية في صيدا الحاج محمد معنية، مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، الشيخ احمد نصار، الشيخ صادق النابلسي، الحاج حسن النابلسي والمحامي محي الدين حمود، ممثل النائب الدكتور أسامة سعد مصباح الزين.

وأقيم خلال التكريم حوار سياسي وأمني حول الاوضاع الامنية في صيدا وفي لبنان والانجازات التي تم تحقيقها.

وفي نهاية اللقاء قدم حمود درعا تكريميا للعميد ممدوح صعب بمناسبة انتهاء خدماته في ​الجيش​ وتقديرا لدوره المميز في مواجهة ظاهرة التطرف التي برزت في صيدا في السنوات الماضية ومحاصرتها.

كما قدم الشيخ حمود درعا للحاج محمد معنية مسؤول اللجنة الامنية في صيدا بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية وتقديرا لدوره في الساحة الامنية.