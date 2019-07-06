ستريدا جعجع: لنا الشرف في تحويل وادي قاديشا إلى معلم سياحي ديني عالمي

أكدت النائب ​ستريدا جعجع​ أنني "كنائب عن ​قضاء بشري​ همي ليس فقط محصورا في إطلاق قطاع السياحة في القضاء من بابه الواسع بالرغم من أن هذا الأمر أساسي بالنسبة لنا من أجل إبقاء أهلنا متجذرين في أرضهم إلا أن همي الأساس هو الحفاظ على تاريخنا باعتبار أن من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل له".

وخلال اجتماع عقدته، في ​معراب​، من أجل التوقيع كرئيسة "مؤسسة جبل الأرز" مع تضامن شركتي "ديستراكت" و"جيسكو" عقد تلزيم مشروع ترميم ​المواقع الأثرية​ الاربعة المذكورة أعلاه، والتي تقع ضمن نطاق ​وادي قاديشا​ المصنف على لائحة التراث العالمي، وجهت تحية كبيرة إلى "غبطة أبينا البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​"، وقالت: "أوجه لغبطته تحية كبيرة من معراب بما تمثل ومن رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ تحديدا والرفاق في الحزب فأنا أعطيت غبطته وعدا في أننا قريبا، يدنا بيده، سنفتتح المعالم الأثرية الأربعة التي نقوم باعادة ترميمها (محبسة مار سمعان الاثرية في بلدة بقرقاشا، درب مشاة تربط بلدة ​بزعون​ بالوادي مع ساحة صغيرة، طاحونتي مياه اثريتين في بلدة حدث الجبة وطريق مشاة عند معبد مار يعقوب تربط ​مدينة بشري​ بالوادي)، كما سنؤمن التمويل من أجل إعادة تأهيل طريق وادي قاديشا، وقد وضعناه في جو ما نقوم به، وفي هذا الإطار أريد أن اغتنم الفرصة لأقول له أيضا أننا قريبا سنجول في الوادي سوية لإفتتاح هذه المعالم وسننجز إن شاء الله عملا يليق بكبارنا البطاركة الشهداء الذين سبقونا".

وتابعت: "أنا وبما أمثل كحزب القوات اللبنانية لنا الشرف في أن نتمكن من تحويل وادي قاديشا إلى معلم سياحي ديني عالمي، فهذا الوادي يمثل إرث ​الموارنة​ وتاريخهم الذي لو لم يستشهد فيه بطاركة مقاومون عظام لما كنا نستطيع اليوم الجلوس إلى هذه الطاولة، لذا سأطلب منكم الوقوف بعد انتهائي من كلمتي دقيقة صمت على نيتهم".