ترامب يصر على إدراج سؤال مثير للجدل في إحصاء السكان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دونالد ترامب

وقالت وزارة العدل لقاضي المحكمة الجزئية في ماريلاند إنها لم تفصل بعد في أمر إضافة هذا السؤال لكن ترامب قال للصحفيين إنه يبحث إصدار أمر تنفيذي به.

وكان القاضي قد طلب قرارا نهائيا من الحكومة بعد ظهر الجمعة بشأن المضي قدما في الخطوة لكن رد الوزارة دفعه لإصدار أمر بالمضي قدما في نظر القضية.

واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الولايات على مقترح إدراج سؤال المواطنة ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة، والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته متوجها لمنتجع بيدمنستر في نيوجيرسي: "نعكف على بحث الكثير من الأمور بما يشمل أمرا تنفيذيا".

Advertisements

ومنعت المحكمة العليا إضافة السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مفتعلة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات. لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.

وقالت الإدارة الأميركية في البداية للمحاكم إن سبب الحاجة لإدراج السؤال هو إنفاذ القانون، الذي يحمي حقوق التصويت للأقليات العرقية، بشكل أفضل.

ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأميركي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.