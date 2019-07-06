"رياضة البرلمان" تناقش تقرير الزيارة الميدانية لاستادات بطولة الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بالإضافة لتقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية الأخيرة لها لعدد من الاستادات.
وتستعرض فى أول اجتماع لها تقرير الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 16 من يونيو 2019، لتفقد الاستادات التى تُقام عليها بطولة الأمم الإفريقية 2019 حاليًا، وتناقش طلب بشأن عدم وجود التجهيزات اللازمة لذوى الإعاقة بالعديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
كما تناقش طلب إحاطة بشأن توقف الأعمال وتعطيل إقامة الأنشطة الرياضية بملاعب (مركز شباب المحمودية – مركز شباب فزارة – مركز شباب كوم النصر) التابعين لإدارة شباب المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة لطلب حول عدم تنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة الشباب والرياضة بجلسة 11/11/2018.
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