من الرئيس الموريتاني السابق إلى الملك محمد السادس.. رسالة خطية على هامش المجلس الإفريقي

بعث الرئيس الموريتاني، المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، رسالة إلى الملك محمد السادس، عن طريق وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلّمها، أول أمس الخميس، إلى الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي.

وبحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فإن محسن الجزولي تسلّم الرسالة الخطية، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الموريتاني على هامش الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد في العاصمة النيجيرية.

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وأجرى ممثلا البلدين، خلال هذا اللقاء، مباحثات نوها، من خلالها، بجودة العلاقات، التي تجمع المغرب بموريتانيا، مع استعراض العديد من القضايا ذات الاهتمام العربي، والإفريقي المشترك.

يذكر أن الجمهورية الموريتانية شهدت، قبل شهر، انتخابات رئاسية، أسفرت عن محمد ولد الغزواني، رئيسا جديدا للبلاد، بعد أن كان يشغل منصب وزير الدفاع، خلال ولاية صديقه المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز.