العسالي تستعد لدخول البرلمان

انطلقت، أول أمس الأربعاء، الحملة الانتخابية في جهة بني ملال، في إطار انتخابات جزئية لاختيار عضو بمجلس المستشارين يعوض محمد عدال، الذي أسقطه المجلس الدستوري. وحددت الفئة الناخبة في هذه الانتخابات في 53 عضوا في الجهة، هم من لهم حق التصويت.
ويتنافس في المقعد مرشحان اثنان، أبرزهما حليمة العسالي، القيادية في الحركة الشعبية، التي تنافس مرشحا من الاتحاد الدستوري. ويتوفر حزب الحركة على 12 مقعدا في الجهة، متبوعا بالعدالة والتنمية بـ9 مقاعد والبام بـ8 والاستقلال بـ6 والأحرار بـ6 مقاعد والدستوري بـ4 والتقدم والاشتراكية بمقعد واحد. وينتظر أن يجرى الاقتراع في 11 شتنبر المقبل، وسط توقعات بفوز العسالي.
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