آرسنال ومانشستر يونايتد يتنافسان لضم أومتيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي يتنافسان على التعاقم مع مدافع فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن يونايتد يركز بقوة على ضم الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، هذا الصيف، ويحاول بكل ما أوتي من قوة من أجل إقناعه بالرحيل عن كامب نو، قبل أن يفاجأ بتدخل من آرسنال.

ويملك آرسنال ميزانية للتعاقدات تقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 50 مليون يورو بقليل، وهو رقم أقل من المتوقع أن يطلبه برشلونة لبيع مدافعه المتوج بكأس العالم.

ومن المتوقع أن يحاول آرسنال استعارة اللاعب، لمدة موسم أو اثنين، مع وضع بند بأحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.

وفي ظل عدم رغبة أومتيتي في مغادرة برشلونة، إلا أنه سيتعين عليه التفكير مجددًا، بعدما كون إرنستو فالفيردي المدير الفني ثنائية بين بيكيه ولينغليت وخلقت تجانسًا كبيرًا في الفريق الكتالوني.