حالة الطقس: اشتداد وطأة الحر ودرجات الحرارة أعلى من المعدل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تشتد وطأة الحر اليوم، السبت، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى بـ 4 درجات عن المعدلات السنوية لهذا الموسم.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليل تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 -20، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 30 – 22، طبرية 38 – 24، الناصرة 33 – 21، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 24، القدس المحتلة 31 – 21، عسقلان 30 – 23، عين جدي (البحر الميت) 39 – 30، بئر السبع 34 – 20، أم رشرش (إيلات) 40 – 28.
أما يوم غد، الأحد، فيتوقع أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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