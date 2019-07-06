زلزال عنيف يهز كاليفورنيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا أن زلزالا عنيفا ضرب جنوبي كاليفونيا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وأشارت تقديرات إلى أن الزلزال بلغت شدته 6.9 درجة على سلم ريختر، في حين أشارت تقديرات أخرى إلى أن شدته وصلت إلى 7.1 درجة.

وعلم أنه تم استدعاء طواقم الطوارئ لمعالجة عدة حوادث تضمنت إصابات بشرية وأضرارا مادية.

وقال المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 20:19 الجمعة بالتوقيت المحلي، (03:19 السبت بتوقيت غرينتش).

وتقوم السلطات المحلية بالإبلاغ عن الإصابات والأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي حدث في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا وفي لاس فيغاس وصولا إلى المكسيك.

وتسبب الزلزال بتصدع عدد من المباني، واندلعت النيران في عدد من المواقع وتشققت الطرق الرئيسية وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

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ويأتي هذا الزلزال بعد يومين على هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجات وضربت الخميس ولاية كاليفورنيا حيث شعر بها السكان في منطقة واسعة.

وكاليفورنيا هي الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة.

وقال المعهد إن زلزال الخميس شكل إنذارا بالزلزال الجديد.

وتفيد معلومات بثتها شبكة "CNN" أن زلزال الجمعة أقوى ب11 مرة من الهزة التي سبقت، كما يعتبر الأقوى الذي يضرب كاليفورنيا منذ العام 1999.

وكانت عالمة الزلازل، لوسي جونز، قد تحدثت الخميس عن احتمال وقوع زلزال أقوى في الأيام المقبلة. وقالت "لم نر بعد أكبر زلزال في هذه السلسلة" من الهزات الأرضية.

يشار إلى أن كاليفورنيا تتعرض للزلازل بسبب موقعها على صدع سان أندرياس الذي يمتد مسافة 1200 كيلومتر في ولاية كاليفورنيا ويشكل الحدود التكتونية بين صفيحة المحيط الهادئ وصفيحة أميركا الشمالية.