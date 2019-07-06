شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطلب اجتماعاً عاجلاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران والان مع التفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة انتهاكات إيران للاتفاق النووي في 2015، خاصةً بعد إعلان تجاوزها الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأورد بيان للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا، أن السفيرة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلبت عقد "اجتماع خاص لمجلس حكام الوكالة" بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية.