شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خبير إيراني بقصف للقوات الشرعية في الحديدة والان مع التفاصيل

أعلنت القوات المشتركة، الجمعة، مقتل خبير إيراني يعمل لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك في قصف مدفعي شنته القوات على موقع تمركزه في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر بيان لعمليات الساحل الغربي أن خبيرا إيرانيا وعددا من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا، الأحد الماضي، في قصف شنته مدفعية القوات المشتركة على أهداف بقلب المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وكشف البيان عن أن الخبير الإيراني يدعى "أبو رضا"، وقتل مع عدد من العناصر الحوثية أثناء تمركزهم بموقع على تخوم خطوط التماس في كيلو 7 شرقي مدينة الحديدة، وكانوا بصدد استهداف مواقع القوات المشتركة، قبل أن يتم مباغتتهم بقصف محكم بناء على رصد استخباراتي.

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ولفت البيان إلى أن مليشيا الحوثي حوّلت المباني الحكومية بمدينة الحديدة إلى منصات لإطلاق القذائف المدفعية التي تمطر باستمرار الأحياء السكنية المحررة.

وحسب المصدر، فإن سقوط الخبير الإيراني دفع بمليشيا الحوثي لاستقدام آليات ثقيلة، جزء منها وصل إلى مطار الحديدة الاستراتيجي، وسط مخاوف من انهيار وشيك للهدنة الهشة المدعومة من الأمم المتحدة.

ومنذ أكثر من 4 سنوات، تدعم إيران مليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح والمال، كما أوفدت خبراء بصناعة الطائرات المسيرة والمتفجرات من أجل تنفيذ هجمات إرهابية بالداخل اليمني ودول الجوار.

وسبق أن أعلن التحالف العربي والحكومة اليمنية مقتل خبراء إيرانيين بضربات جوية في معقل الحوثيين بصعدة صنعاء.