إقالة محافظ البنك المركزي التركي

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، أن مرسوماً صدر عن الرئاسة التركية، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا. وقال البنك المركزي في بيان، إن نائب محافظ البنك مراد أويصال، عُين في منصب المحافظ بموجب المرسوم الرئاسي.





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