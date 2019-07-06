صحيفة: لاجئون سوريون مثليون يعبرون عن هويتهم

نشرت صحيفة الغارديان، تقريرا لديان تيلور بعنوان "لاجئون مثليون سوريون يمكنهم التعبير أخيرا عن هويتهم".

وتقول الكاتبة إن "أربعة لاجئين مثليين وصلوا حديثا إلى بريطانيا يمكنهم الإفصاح عن هويتهم علنا للمرة الأولى عندما يشاركون في مسيرة الفخر للمثليين التي تنظم في لندن اليوم السبت".

ووصل الأربعة إلى لندن الخميس بعد الانتظار أكثر من عامين إلى حيث يشعرون بالأمان، وجاء وصولهم بعد أن سلطت الصحيفة الضوء على أزمة 15 لاجئا سوريا من المثليين العالقين في تركيا.

Advertisements

وتضيف الصحيفة أن الداخلية البريطانية قبلت طلباتهم للجوء وفق برنامج يعفيهم من العملية المطولة الخاصة بقبول اللجوء.

وتقول الكاتبة إنه "بينما يعيش اللاجئون السوريون بقدر كبير من الأمان في تركيا، إلا أنه كان هناك الكثير من القلق بشأن اللاجئين المثليين نظرا لما تصفه بأنه الموقف المعادي للمثليين في تركيا".

وتقول الصحيفة إنه "على الرغم من أن العلاقات المثلية مصرح بها قانونا في تركيا، إلا أن الموقف العام إزاء المثليين سلبي وقد يتعرضون للأذى أو الضرب".