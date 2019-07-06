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افتتاح تمثال لميلانيا ترامب في مسقط رأسها

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افتتح تمثال خشبي للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بالقرب من مدينة سيفنيتسا في سلوفينيا، حيث مسقط رأسها.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن التمثال صممه الفنان الأمريكي براد داوني المقيم في برلين، ونحته من الخشب الفنان السلوفيني أليس زوبيفتس بمنشار كهربائي.

وصبغ جزء من التمثال بلون أزرق، مثلما كان لون الفستان الذي ظهرت به ميلانيا ترامب أثناء مراسم تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ونصب التمثال على ضفة نهر سافا في قرية روزنو على بعد 8 كيلومترات عن المدينة التي ولدت فيها ميلانيا.

 

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ويشار إلى أن النحات زوبيفتس ولد في المستشفى وفي الشهر اللذين ولدت فيه ميلانيا ترامب.

 

وقال في مقطع فيديو عرض أثناء مراسم افتتاح التمثال: "لنعترف بالتالي إنها تمتلك نصف أمريكا وأنا ليس لدي أي شيء".

 

وبسبب شكل التمثال تساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان العمل يمثل تكريما لميلانيا ترامب أو سخرية منها؟!


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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