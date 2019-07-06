حضت ألمانيا وبولندا على ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تردد فرنسا وهولندا وبعض دول شمال أوروبا في التكتل. وجاءت دعوة برلين ووارسو أثناء قمة "غرب البلقان" في بوزنان غربي بولندا والتي ركزت على دول غرب البلقان بعدما أجل الاتحاد الأوروبي تحديد موعد لبدء مباحثات الانضمام مع تيرانا وسكوبيي. وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ضم دول البلقان هو ضمن المصالح الاستراتيجية للاتحاد، قائلة: "إذا نظرنا للخريطة، فإن دول غرب البلقان محاطة بأعضاء في الاتحاد الأوروبي لذا (فإن ضمها إلى الاتحاد الأوروبي) مسؤولية استراتيجية تصب في مصلحتنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا وبولندا تحثان على ضم دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.