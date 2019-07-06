السبسي مدد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

أعلن الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​، تمديد ​حالة الطوارئ​ في البلاد ابتداء من يوم الجمعة، بعد التشاور مع كلّ من رئيس ​الحكومة​ ورئيس مجلس الشعب.

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