أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم الجمعة، بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر السبسي مدد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.