أسعار النفط ترتفع بسبب التوتر مع إيران وتخفيضات أوبك

صعدت أسعار ​النفط​ بدعم من التوتر مع ​إيران​، وقرار ​منظمة أوبك​ وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيدت المكاسب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتاً، أو 1.47%، لتسجل عند التسوية 64.23 دولاراً للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب ​تكساس​ الوسيط مرتفعةً 17 سنتاً، أو 0.30%، عند 57.51 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسواق الأميركية مغلقة الخميس في عطلة وطنية، وظلت أحجام التعاملات في الخام الأمريكي ضعيفة الجمعة.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بسبب مخاوف من تباطؤ ​الاقتصاد العالمي​ غطت على المخاطر على الإمدادات. وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 3.3%، وانخفض ​الخام الأميركي​ حوالي 1.8%.