المعهد الأميركي: زلزال شدته 7,1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا أن ​زلزال​ا شدته 7,1 درجات على مقياس ضرب مساء الجمعة جنوب ​كاليفورنيا​.

وقال المعهد أن الزلزال وقع عند الساعةالثامنة من مساء الجمعة، ويأتي هذا الزلزال بعد يومين على ​هزة أرضية​ بلغت قوتها 6,4 درجات وضربت الخميس ولاية كاليفورنيا حيث شعر بها السكان في منطقة واسعة.

وكاليفورنيا هي الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في ​الولايات المتحدة​. وقد شكل زلزال الخميس، إنذارا بالزلزال الجديد.

وتفيد معلومات بثتها شبكة "سي ان ان" أن زلزال الجمعة أقوى ب11 مرة من الهزة التي سبقت.