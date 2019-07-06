المعهد الأميركي: زلزال شدته 7,1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا أن زلزالا شدته 7,1 درجات على مقياس ضرب مساء الجمعة جنوب كاليفورنيا.
وقال المعهد أن الزلزال وقع عند الساعةالثامنة من مساء الجمعة، ويأتي هذا الزلزال بعد يومين على هزة أرضية بلغت قوتها 6,4 درجات وضربت الخميس ولاية كاليفورنيا حيث شعر بها السكان في منطقة واسعة.
وكاليفورنيا هي الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة. وقد شكل زلزال الخميس، إنذارا بالزلزال الجديد.
وتفيد معلومات بثتها شبكة "سي ان ان" أن زلزال الجمعة أقوى ب11 مرة من الهزة التي سبقت.
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