أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي التركي

أصدر الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ مرسوما رئاسيا، نُشر ب​الجريدة الرسمية​، بعزل ​محافظ​ ​البنك المركزي​، واشارت وكالة "رويترز" الى إن المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، دون توضيح سبب العزل.

ويمر ​الاقتصاد التركي​ بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات. كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت ​الليرة التركية​ نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.

وكان محافظ البنك المركزي الأسبق في ​تركيا​، دورموش يلماز، كشف أن الأمر الذي "يقتل" الاقتصاد في بلاده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة أردوغان.