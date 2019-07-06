عبدالله: ملف الكهرباء الفاضح وغيره الكثير يكشف بوضوح لا لبس فيه هوية الزعران

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى " ​مرسوم التجنيس​ الأخير الشهير، وملف ​الكهرباء​ الفاضح، عطفا على مصافي النفط في الشمال، وصولا إلى مشروع محطات التغويز المقترحة، وغيرها الكثير يكشف بوضوح لا لبس فيه هوية الزعران الذين يتحدث البعض من حديثي النعمة في ال​سياسة​ عنهم، حاملو الخير وبناة الدولة قال؟ واذا بليتم بالمعاصي فاستتروا".

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