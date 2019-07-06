أسود: قرار تأجيل الحريري جلسة الحكومة بمكانه فحادث عاليه ليس عرضياً أو عادياً

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود، ان "كان من الطبيعي تأجيل جلسة مجلس الوزراء والقرار الذي اتخذه رئيس الحكومة سعد الحريري في مكانه، فحادث عاليه ليس عرضياً أو عادياً." ولفت أسود في حديث صحافي الى ان "الوزيران جبران باسيل وصالح الغريب تعرضا إلى استهداف مع 14 كميناً مسلحاً موزعين على الطرق التي كان مفترضاً أن يسلكاها، فيما بالمقابل هناك الوزير أكرم شهيب الذي يشير البعض إلى مسؤوليته بشكل أو بآخر. وليس سليماً وضع هؤلاء الوزراء وجهاً لوجه".
وشدد أسود على أن "موضوع استخدام الثلث المعطل لم يكن مطروحاً، ولن نصل إليه. لكن علينا أن نتروى لنتفق على أن العمل السياسي في لبنان ليس حكراً على شخصيات وطوائف ومناطق، ما يفرض بالشكل أخذ الإذن للتواصل مع الناس. إما أننا في حالة حرب وعلينا أن نتصرف على هذا الأساس، أو أن الحرب انتهت والمناطق مفتوحة للجميع".
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