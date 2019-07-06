الجمهورية: ملف ترسيم الحدود البحرية تعطل ولا عودة لساترفيلد لبيروت

أكّدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أنّ "ملف ​ترسيم الحدود​ البحرية صار في حُكم المُعطّل بكامله، ولا عودة جديدة للوسيط الاميركي ​ديفيد ساترفيلد​ إلى ​بيروت​، خصوصاً انه انتقل ليتولى مهمات جديدة في المنطقة".

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