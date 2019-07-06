تسليم جثمان سامر أبي فراج من مستشفى بشامون ونقله الى مسقط رأسه بعلشميه

تم تسليم جثمان سامر أبي فراج الذي قتل في احداث قبرشمون الاحد الماضي لذويه من مستشفى بشامون، ونقله الى مسقط رأسه بعلشميه حيث يوارى الثرى.
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