زلزال جديد يضرب جنوب كاليفورنيا بقوة 7.1 درجات

ضرب ​زلزال​ جديد جنوب ولاية ​كاليفورنيا​ الاميركية، اليوم السبت، بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، وهو الأعنف الذي يضرب الولاية الأميركية منذ 20 عاما.

وكانت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أعلنت يوم الخميس الماضي، أن زلزالا قويا بلغت شدته 6.4 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا قرب مدينة ريدجكريست على بعد نحو 320 كيلومترا شمال شرقي مدينة لوس أنجليس. وأشارت إلى أن 73 هزة ارتدادية على الأقل وقعت عقب الزلزال.

وكان الزلزال الأكبر الذي ضرب جنوب كاليفورنيا في منطقة نورثريدج عام 1996، والذي تسبب في مقتل العشرات وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.