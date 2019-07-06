زلزال شدته 7.1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

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لوس أنجليس: أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا أن زلزالًا شدته 7.1 درجات ضرب مساء الجمعة جنوب كاليفورنيا. وقال المعهد إن الزلزال وقع عند الساعة 20:19 الجمعة (03:19 ت غ من السبت). ويأتي هذا الزلزال بعد يومين على هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجات، وضربت الخميس ولاية كاليفورنيا، حيث شعر بها السكان في منطقة واسعة.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.