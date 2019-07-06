أردوغان 10%.. وثائقي يرصد التاريخ الأسود لرئيس تركيا عبر "إكسترا نيوز"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

"الخائن.. المزور.. الفاسد.. الديكتاتور.. أردوغان 10%" كلمات بدأت بها فضائية "إكسترا نيوز" فيلمها الوثائقي الجديد عن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، مؤكدةً أن تلك الألقاب أطلقت عليه من أصدقاء الأمس الذين تحولوا لخصومه اليوم، ولكن يظل لقبه الذي لن ينساه هو "أردوغان 10%".

ذكر الوثائقي أن أردوغان الذي خرج من أحياء إسطنبول الفقيرة متسللًا إلى كرسي الحكم عبر طرق ملتوية ومتخفيًا بالدين، عرف طريقه إلى الفساد بعد توليه بلدية إسطنبول، واستغل منصبه ليصبح من الأغنياء، حيث كان يأخذ عمولة 10% عن كل صفقة عامة.

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درست ابنته في جامعة أمريكية مرموقة على حساب أحد أصدقائه الأغنياء، وبنى له صديق آخر قصرا، وجنت عائلته بين عامي 2008 و2015 نحو 30 مليون يورو في صفقة واحدة، حسب ما كشفه مكتب محاماة في مالطة.

نكل أردوغان بخصومة ليسلك طريق الخيانة بعد وصول حزبه إلى السلطة لأول مرة في تاريخه، حيث تركزت دعايا الحزب على كون أردوغان تلميذًا لنجم الدين أربكان، لكن سرعان ما نكل أردوغان بأستاذه.

وفشل أردوغان أن يخضع المعارضة حتى بتهديد عائلاتهم وهو ما كشفه المعارض أكرم إمام أوغلو، كما تسبب أردوغان بسياسته في تدمير الاقتصاد التركي والعملة المحلية مقابل الدولار، مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام، كما فشل أيضًا في السيطرة على هروب المستثمرين.