شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات الطرق والكبارى والسكك الحديدية على مائدة "نقل البرلمان" فى اجتماع غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب، فى شأن مشكلات الطرق والكبارى والسكك الحديدية، فى اجتماع لها غدا الأحد، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

يأتى الملف الأول الذى تناقشه اللجنة، حول عدم الانتهاء من أعمال رصف طريق طنطا / كفر الشيخ القديم بدءًا من قرية دماط حتى مدخل مدينة كفر الشيخ، بالرغم من بدء أعمال الرصف منذ أكثر من سنتين.

أما الملف الثانى فهو سوء حالة طريق القناطر الخيرية / الباجور، الذى يربط بين محافظتى القليوبية والمنوفية، كما تناقش اللجنة موضوع التصرف فى قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مجاورة لمحطة سكة حديد الفيوم من أجل إنشاء مول تجارى، الأمر الذى سيؤدى إلى اختناقات مرورية بالمنطقة.