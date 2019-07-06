شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعظيم الاستفادة من صناعة الجلود محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التى تعانى منها صناعة الجلود بسبب تصديره مادة خام، فى الوقت الذى يوجد فيه ارتفاع مستمر فى أسعار مدخلات الإنتاج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تصديره كمادة خام ساهم فى زيادة سعر المنتج النهائى على المستهلك، بالإضافة إلى أنه أضاع على الدولة ملايين الدولارات، مطالبا بخطة لتعظيم الاستفادة من صناعة الجلود لتوفير فرص عمل وفى نفس الوقت لعدم رفع أسعار المنتج النهائى، وذلك من خلال الوقوف على أسعار مدخلات الإنتاج.

وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع رؤية للاستفادة من كل الصناعات بمختلف أنواعها، بالإضافة لخطة لجلب استثمارات فى هذه الصناعة لتوفير مزيد من فرص العمل للمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وفى الوقت نفسه لتقليل نسبة الاستيراد