تصل لـ20%.. مواصلات مصر تكشف عن ملامح زيادة التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصار:

كشف العميد عباس مراد، المتحدث الرسمي لشركة مواصلات مصر، عن تفاصيل الزيادة الجديدة لأسعار تذاكر الشركة؛ بعد الأسعار الجديدة للبنزين التي تم تطبيقها في الساعة التاسعة من صباح أمس.

وقال مراد، لمصراوي، إن زيادة أسعار التذاكر حتمية بعد الزيادة الجديدة في البنزين متابعا: "وفقا للزيادة المعلنة في الأسعار ستكون الزيادة في أسعار التذاكر بنسبة 20%.

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وأكد متحدث مواصلات مصر، أن قرار الزيادة لا تحدده الشركة ولكن يأتي من المحافظ ويكون ملزما للشركة وهيئة النقل العام وكل شركات النقل الجماعي الموجودة في المحافظة.

وتابع: "الفكرة أن زيادة أسعار المحروقات لا تتعلق بالبنزين فقط ولكنها تتعلق بالزيوت وإطارات السيارات وغيرها من مشتقات البترول التي تستخدمها السيارات".

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