بعد زيادة الوقود.. هل ترفع التموين سعر الخبز المدعم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند حد الـ 5 قروش دون أي زيادة، رغم ارتفاع أسعار السولار ضمن قرار رئاسة مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود، والذي يتم الاعتماد عليه في إنتاج الخبز.

وأضاف كمال - في تصريح لمصراوي- أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة كاملًا في إنتاج رغيف الخبز، للحفاظ على وصول الرغيف لمستحقي الدعم مقابل 5 قروش فقط.

يشار إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء - المُعلن بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الجمعة- حدد سعر بيع لتر السولار بالمواصفات العادية مقابل 675 قرشًا لكل لتر المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لمحطات خدمة وتموين السيارات، ومستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار، وذلك ضمن القرار رقم (1553 لسنة 2019).

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وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

ومن جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

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