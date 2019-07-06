بريطانيا: تعميد الطفل الملكي أرتشي في مراسم خاصة بقصر ويندسور

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
من المقرر أن يجري اليوم السبت تعميد أرتشي، نجل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، في مراسم خاصة في قصر ويندسور، ولن يسمح لوسائل الإعلام أو أي شخص من العامة بمشاهدة أي جزء من المراسم.
وأثارت الطبيعة الخاصة لمراسم التعميد غضب الشعب البريطاني بعدما تم الكشف مؤخرا عن تجديدات لمقر الزوجين الجديد في ويندسور، حيث تزوجا العام الماضي، بتكلفة بلغت 4ر2 مليون جنيه (3 ملايين دولار) من أموال دافعي الضرائب.
كما رفض الزوجان الكشف عن الأباء الروحيين لنجلهما، وأرجعا هذا الرفض إلى رغبتهما في حماية الخصوصية.
ومن المتوقع أن يحضر مراسم التعميد والد هاري الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، بالإضافة إلى شقيق هاري الأمير ويليام وزوجته كيت.
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