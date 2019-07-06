الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، تترواح ما بين درجتين إلى 3 درجات، يومي السبت والأحد المقبلين، يصاحبه رطوبة متوسطة على أن يعود التحسن بداية من يوم الاثنين.

وأضاف عبدالعال لمصراوي: "الارتفاع سيحدث تدريجيًا"، متابعًا: "درجات الحرارة ستسجل ما بين 36 إلى 39 درجة مئوية، ونسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا مماثلًا".

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوب تترواح مابين 70 إلى %80 على القاهرة والوجه البحري، وبين 85% لـ90% على السواحل ما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.