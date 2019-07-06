ترامب: حملات اعتقال وترحيل المهاجرين "قريبا جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بدء حملات الاعتقال؛ بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين "قريبا جدا".
وكان الرئيس الأمريكي أجل العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، غير أنه قال يوم الاثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، وفق سكاي نيوز عربية.
وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "ستبدأ قريبا جدا، لكنني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنين".
وكانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية قالت الشهر الماضي إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة وذلك بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.
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