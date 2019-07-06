"السكة الحديد" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار القطارات بعد زيادة الوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أكد محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكة الحديد، أنه لا يوجد تغيير في أسعار تذاكرة القطارات، بعد قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية.

وقال "ماهر" في تصريح لمصراوي اليوم الجمعة، إن اسعار المواد البترولية ارتفعت قبل ذلك 5 مرات، وظلت أسعار تذاكر القطارات ثابتة لم تتغير، مضيفا :"أسعار القطارات ثابتة زي ما هي".

كانت الحكومة قررت صباح أمس الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

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كما ارتفع سعر البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيها/أسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيها/أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.