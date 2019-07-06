​أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي ويعين نائبه خلفا له

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعين نائبه، مراد أويسال خلفا له، وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن أويسال، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البنك المركزي منذ 9 يونيو 2016، سيواصل تنفيذ أدوات السياسة النقدية بشكل مستقل، تماشيا مع ولايته وصلاحياته.
وقال أويسال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في غضون الأيام القليلة القادمة.
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