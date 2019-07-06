​زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس انجلوس - (د ب أ):
ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا مساء الجمعة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهو ثاني زلزال قوي يضرب المنطقة في غضون يومين.
ووقع الزلزال، الذي عدلت الهيئة قوته من 6.9 درجة حسبما ذكرت في وقت سابق إلى 7.1 درجة، بالقرب من مدينة ريدجكريست على عمق 0.9 كيلومتر.
وكان زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب نفس المنطقة يوم الخميس، وهو أحد أقوى الزلازل التي تضرب المنطقة في عقود.
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