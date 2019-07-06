مباراة مصر وجنوب أفريقيا وبدء اختبارات القدرات.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يبدأ مكتب التنسيق تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، يلتقي على استاد القاهرة منتخب مصر لكرة القدم، مع منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019)، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. يبدأ مكتب التنسيق تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري.

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القاهرة.. يلتقي على استاد القاهرة منتخب مصر لكرة القدم، مع منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019) التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

الإسكندرية.. تستأنف مبادرة "مصر بكم أجمل" في محافظة الإسكندرية التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وذلك بعقد برنامجها التدريبي الثاني لمدة 6 أيام، لتدريب 45 شابا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

القاهرة.. تفتح محافظة القاهرة جميع حدائق القاهرة العامة، والمتخصصة، والمميزة، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي، كما تخفض رحلات الأتوبيس النهري بنسبة 50% لإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة.