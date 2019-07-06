زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومرصد أوروبي للزلازل إنه تم تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاماً.

وذكرت تقارير أن أضراراً لحقت ببعض المباني.

وهز الزلزال بلدة ريدجكريست على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجليس، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أيضاً أن شدته 7.1 درجات.

وقالت إدارة إطفاء مقاطعة سان برنادينو أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار ببعض المباني.

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وأضافت على تويتر "إصابة واحدة (طفيفة) ورجال الإطفاء يعالجون المصابين.

وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس، زلزالا شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.

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