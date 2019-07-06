قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومرصد أوروبي للزلازل إنه تم تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاماً.
وذكرت تقارير أن أضراراً لحقت ببعض المباني.
وهز الزلزال بلدة ريدجكريست على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجليس، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أيضاً أن شدته 7.1 درجات.
وقالت إدارة إطفاء مقاطعة سان برنادينو أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار ببعض المباني.
وأضافت على تويتر "إصابة واحدة (طفيفة) ورجال الإطفاء يعالجون المصابين.
وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس، زلزالا شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.
اقرأ أيضاً...زلزال قوي يضرب كاليفورنيا
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.