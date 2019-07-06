كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون السودان خلال المرحلة الإنتقالية.

وقال السلمي، في بيان امس، "إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم."