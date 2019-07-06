مختل عقلي” يهاجم مسجد في القصر الكبير ويخلف إصابة أحد المصلين

تمكنت العناصر الأمنية أول أمس الخميس، بالقصر الكبير، من توقيف شخص هاجم أحد المصلين بمسجد حي اليسر، بواسطة سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن المهاجم طعن الشخص بواسطة سكين متلفظا بكلام غير مفهوم، قبل أن يتدخل مصلون، حيث تمكنوا من توقيفه، وتسليمه للعناصر الأمنية التي نقلته إلى المفوضية، وحجزت على السكين الذي استعمله في الاعتداء، فيما رجح مواطنون أن يكون المشتبه فيه يعاني من اضطرابات نفسية.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة خلفيات وملابسات الحادث، فيما تم عرض المشتبه فيه على أنظار الخبرة الطبية للتحقق من سلامته العقلية.