طنجة.. حقوقيون يناقشون القانون وحفظ أرواح المواطنين خلال الحرب -فيديو

فيديو: يونس الميموني

أفادت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، بطنجة، أن اللقاء التكويني حول موضوع “القانون الدولي الإنساني وتحديات التطبيق” يندرج في إطار مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لجنيف وبروتوكولاتها الإضافية.

وأضافت الطود، أن هذه الاتفاقيات تنص على أهمية التحسيس بقواعد القانون الدولي الإنساني، خصوصا في حالة السلم، وهو الأمر الذي تسعى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى القيام به من خلال هذه الدورة المنظمة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت الطود أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد والمبادئ والأحكام التي تطبق في حالة النزاعات المسلحة، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي، حيث تعمل على حفظ أرواح المواطنات والمواطنين وحقهم في الحياة.