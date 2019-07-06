شكرا لقرائتكم خبر عن «تجمع المهنيين»: اليوم ميلاد الفرح والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)رحب تجمع المهنيين، الذي قاد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بالتوصل أخيرا إلى اتفاق في السودان بشأن تشكيل مجلس سيادي مشترك، وأصدر بيانا، أمس (الجمعة)، قال فيه إن الطرفين؛ المجلس العسكري وقوى المعارضة، اتفقا على تشكيل مجلس سيادي مشترك لقيادة عملية الانتقال في البلاد.
وأضاف التجمع أن المجلس سيضم خمسة مدنيين يمثلون حركة الاحتجاج وخمسة من العسكريين، على أن يذهب المقعد الحادي عشر إلى مدني يختاره الطرفان، وتابع: «شعبنا الظافر، الآن يتسع الطريق شيئا فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم».
ودعا البيان إلى الفرح بالقول «اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية دون غيوم».
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